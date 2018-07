Lenglet s'acomiada del Sevilla abans que el Barça oficialitzi el seu fitxatge

El Barça presenta avui Arthur Melo però la notícia del dia serà l'oficialització del fitxatge del central francès Clement Lenglet. El futbolista estava fent la pretemporada amb el Sevilla però ahir a la tarda ja no es va entrenar a les ordres de Pablo Machín i es va acomiadar dels seus companys. El Barça va començar els tràmits per pagar els 30 milions d'euros de la seva clàusula i el futbolista va començar els preparatius per viatjar a Catalunya en breu. La sortida de Lenglet, que va arribar al Sevilla procedent del Nancy, farà que els andalusos fitxin dos nous centrals i ara, amb diners frescos sobre la taula, s'haurà de veure si activen definitivament l'operació Juanpe, que té una clàusula de 10 milions al Girona.

Mercat a banda, quinze jugadors barcelonistes, cap d'ells presents en la cita mundialista, es van sotmetre ahir a les proves mèdiques abans del tret de sortida de la pretemporada que s'efectuarà avui dijous a la Ciutat Esportiva Joan Gamper del FC Barcelona.

Els citats per Ernesto Valverde van ser Sergi Roberto, Rafinha, Jasper Cillessen, Munir, Sergi Samper, Douglas, Marlon Santos, Semedo, Denis Suárez, Paco Alcácer, Digne, André Gomes, Aleix Vidal, Adrià Ortolá i Carles Aleñá, encara en procés de recuperació de la seva lesió. Tots ells es van sotmetre a les habituals analítiques, així com a diferents proves físiques i mèdiques: densitometries, ecografies cardíaques, podologia, proves d'esforç i analítiques.

Després de les proves, el tècnic barcelonista, Ernesto Valverde, va convocar tots aquests jugadors al primer entrenament, que serà avui a les 10:00 del matí a la Ciutat Esportiva. Posteriorment hi haurà una nova sessió a partir de les 19:00. Els pròxims dies s'incorporaran la resta de futbolistes que han participat amb el Mundial amb les seves respectives seleccions. També han de decidir-se els pròxims dies diferents qüestions, com el futur de Marlon Santos, que té una oferta per jugar al Southampton, o de jugadors que no compten per a Valverde com Douglas Pereira. Paral·lelament s'incorporaran al bloc Arthur, que avui serà presentat, i Clement Lenglet, que en qüestió d'hores serà oficialitzat com a nou reforç.