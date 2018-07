L'Olot i el Peralada hauran de viatjar fins a Conca a la Lliga de Segona B

L'Olot i el Peralada ja saben fins on s'hauran de desplaçar la temporada 2018-19. A falta de la ratificació oficial, que es durà a terme el pròxim 24 de juliol en assemblea general, la Federació Espanyola de Futbol va avançar ahir els quatre grups que formaran la Segona Divisió B. La gran novetat és l'entrada del Conquense al grup tercer, després que la Federació hagi optat per separar els clubs de Castella-La Manxa.

Olot i Peralada-Girona B es mantenen al grup III de la categoria de bronze, d'on aquest curs n'ha caigut el Llagostera després del descens consumat al camp de l'Izarra en el play-out. Estarà format per clubs catalans, valencians, aragonesos i balears. A més del Conquense, la gran novetat és que forçarà els garrotxins i alt-empordanesos a fer un recorregut de més de 600 quilòmetres.

«Voliem evitar sobretot l'Hèrcules, però el grup segueix més o menys igual. No hem d'oblidar els grans equips catalans, com els filials del Barça i l'Espanyol, que tindran una plantilla molt competitiva. Ens espera un grup molt difícil, com sempre», va apuntar el secretari tècnic de l'Olot, Sergi Raset. «Ja suposàvem que podia anar per aquí. Pensàvem que tocaria algun equip de Múrcia, però al final ha tocat el Conquense», va comentar el secretari tècnic del Girona, Ivan Hammouch.

L'objectiu dels gironins



Tant l'Olot com el Peralada enfrontaran el nou curs amb un mateix objectiu: la permanència a la Segona Divisió B, sense renunciar a objectius més ambiciosos.

Els de la Garrotxa ho faran amb una aposta molt especial. I és que el club olotí ha prioritzat la confecció d'una plantilla formada per futbolistes de la província. L'equip de Raúl Garrido es posa en marxa avui amb les revisions mèdiques i demà farà la primera sessió d'entrenaments, amb la baixa de Roger Vidal que ahir va confirmar que no continuaria al club després de prendre «una decisió difícil, però sobradament meditada».

Per la seva part, el Peralada comptarà amb una plantilla de jugadors jove i per confeccionar, amb la intenció de formar-los perquè Eusebio Sacristán pugui disposar d'ells al primer equip sempre que ho necessiti. Els de Chicho van començar la pretemporada el dimarts passat.