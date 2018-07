El "gironí" Dan Martin guanya una etapa del Tour

L'irlandès resident a Girona Dan Martin (UAE-Team Emirates) ha guanyat aquest dijous la sisena etapa del Tour de França, disputada entre Brest i el Mur de la Bretanya a Guerlédan sobre 181 quilòmetres, en ser el millor escalant el dur mur bretó i superant a la resta de favorits, entre els quals no hi havia els 'punxats' Romain Bardet (AG2R) i Tom Dumoulin (Sunweb).

Martin ha atacat a les dures rampes de fins al 12 per cent del Mur de Bretanya sorprenent a Richie Porte (BMC), el primer 'gall' a intentar desmarcar de la resta, i ha serrat les dents per arribar amb metres d'avantatge a la part final, més suau, i celebrar el seu primer triomf d'etapa en aquest Tour de França, segon en total.

Ha aguantat el tipus el líder Greg Van Avermaet (BMC), que seguirà de groc gràcies al seu esforç final per no perdre contacte amb el grup capdavanter, en el qual Pierre Latour (AG2R) ha estat segon en meta, amb l'espanyol Alejandro Valverde (Movistar Team) tercer i favorits com Chris Froome (Sky) cedint alguns segons.