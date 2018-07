El Barça presenta Arthur Melo i confirma el fitxatge del central Lenglet (Sevilla)

L'arribada del defensa Clément Lenglet al FC Barcelona ja és oficial. El club blaugrana va anunciar ahir la contractació del francès per a les pròximes cinc temporades, després de pagar els 35,9 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió al Sevilla. «El FC Barcelona ha fet efectiva la clàusula de rescissió del jugador Clément Lenglet, que d'aquesta manera queda desvinculat de la disciplina del Sevilla FC», s'explicava en un comunicat. Lenglet signarà un contracte amb el Barça fins al 30 de juny de 2023 i tindrà una clàusula de rescissió de 300 milions d'euros, i serà presentat avui mateix. El central, de 23 anys, va aterrar ahir a la tarda a la capital catalana i ja es va fotografiar amb els colors del seu nou club.

Clément Lenglet va ser un dels últims descobriments amb el segell de Monchi, ara director esportiu del Roma, en la seva vasta etapa al Sevilla, i s'ha convertit en el nou valor emergent que travessa el pont aeri entre la capital andalusa i Barcelona. El francès se'n va a un gran entre els grans, a un Barça obligat a lluitar per tots els títols, ja consagrat com un defensa d'elit, però amb molt marge de progressió encara, malgrat els intents en va del Sevilla per convèncer-lo perquè ampliés el seu contracte i es consolidés, com a gran pilar de la defensa de l'equip que ara dirigeix Pablo Machín.

El nou reforç blaugrana no és un futbolista ni un central típic, per la seva contrastada qualitat tècnica, sobretot per a la sortida de la pilota des de darrere. A la seva rapidesa i la seva seguretat en defensa se li uneixen, sobretot, la seva personalitat i que és un noi molt centrat, amb el cap molt ben «moblat» i un gran professional.

Paral·lelament, ahir es va dur a terme la presentació del migcampista Arthur Melo com a nou jugador de l'entitat barcelonista. El brasiler va signar el seu nou contracte a la llotja del Camp Nou, acompanyat del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. «Estem molt contents que un jugador jove (el mes vinent complirà 22 anys), amb talent i una projecció tan important vingui al Barça amb aquesta ambició», va destacar Bartomeu.

Arthur, que és el trenta-novè futbolista brasiler que vesteix la samarreta blaugrana, va admetre que Xavi Hernández i Andrés Iniesta són dos dels seus referents futbolístics, però que no l'afectarà que el comparin amb ells. «Mai he amagat la passió que sento per aquests dos jugadors i, que em comparin amb ells, és fantàstic, però això no m'afectarà. Els tinc com a mirall, són una referència per a mi, persones que han fet història en el club. Però jo soc Arthur, tinc una llarga carrera per davant i he de demostrar a tothom per què soc aquí. Treballaré per acostar-me a ells el màxim possible», va manifestar el nou jugador.

El vicepresident esportiu, Jordi Mestre, va donar els detalls de l'operació -30 milions d'euros fixos, més 9 més de variables per al Gremio de Porto Alegre i un contracte de sis temporades per al jugador amb una clàusula de rescissió de 400 milions- i el secretari tècnic, Eric Abidal, va explicar per què han decidit avançar el seu fitxatge. «Per la seva adaptació era millor que comencés la pretemporada amb nosaltres que no pas que arribés al gener», va indicar Abidal.



Llum verd a la pretemporada

El FC Barcelona 2018-19 es va posar en marxa ahir en una sessió d'entrenament en la qual Ernesto Valverde va comptar amb els 14 jugadors disponibles, cap d'ells mundialistes. Després que dimecres se sotmetessin a diferents proves físiques i mèdiques, Cillessen, Ortolá, Semedo, Denis Suárez, Alcácer, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Rafinha, Samper, Douglas, Munir i Marlon van entrenar-se a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.