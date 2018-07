Dani Pedrosa anuncia una retirada «que meditava des de fa molt de temps»

Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) va anunciar ahir al circuit alemany de Sachsenring que es retirarà de la competició al final de la temporada. Segons va reconèixer, la seva decisió està meditada «des de fa molts de temps». Pedrosa va explicar que «he tingut algunes oportunitats, però ha estat una decisió presa d'acord amb les meves sensacions, amb la meva manera d'entendre les carreres i per ser sincer amb mi mateix», va subratllar el pilot català.

Fa unes setmanes, abans del GP de Catalunya, Dani Pedrosa ja tenia «aquestes sensacions i més o menys havia decidit plegar» però va sorgir una última oportunitat -la de l'equip satèl·lit de Yamaha- i «mai es poden tancar les portes». «Després de considerar-ho vaig decidir prendre'm més temps per prendre la meva decisió», va reconèixer.

Al voltant del seu futur immediat, Dani Pedrosa va assenyalar que, per ara és «difícil contestar a aquesta pregunta» però sí que li «agradaria continuar en aquest esport». «És el que estimo, i ha estat la meva vida», va dir el pilot de Repsol Honda. El pilot de Castellar del Vallès, dotzè en la classificació provisional del mundial de MotoGP, tenia la possibilitat d'haver continuat en la competició en la nova escuderia satèl·lit que està muntant la petroliera de Malàisia Petronas, de la mà de l'espanyol Jorge Martínez Aspar i del fabricant japonès Yamaha, però ho va descartar.

El títol mundial de MotoGP es podria considerar que és l'única «taca» important en la carrera esportiva del català. Pedrosa va arribar a la categoria reina del mundial de motociclisme el 2006, després de ser campió del món de manera consecutiva en la cilindrada dels 125 cc el 2003, i en els 250 cc tant el 2004 com el 2005 i de seguida va començar a despuntar, però la seva escassa envergadura, com ell mateix ha reconegut en no poques ocasions, va acabar sent el principal impediment per aconseguir el títol mundial en la categoria reina del motociclisme mundial.

Tot i així, el pilot de Repsol Honda va aconseguir ser subcampió mundial en tres ocasions, el 2007 per darrere de l'australià Casey Stoner (Ducati Desmosedici GP07), i el 2010 i 2012 darrere de Jorge Lorenzo, aleshores pilot de Yamaha i, paradoxalment qui el substituirà a l'equip Repsol Honda a partir del 2019. Nascut a Sabadell el 29 de setembre de 1985, a les portes de fer 33 anys, ha optat per posar el punt final a la seva carrera al Mundial de Motociclisme després de ser una de les estrelles de l'univers MotoGP, un petit gran campió de tot just 1,60 metres d' alçada i 51 quilos que només pot lamentar no haver guanyat el Mundial a la categoria reina.