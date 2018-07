Toni Cunill torna a posar-se sota les ordres d'Oriol Alsina al Llagostera

«Un escut de garanties per a la defensa almogàver». Amb aquestes paraules el Llagostera presentava ahir al bentornat Toni Cunill. El central, de 28 anys, tornarà a posar-se sota les ordres d'Oriol Alsina -tècnic que ja va conèixer durant la pretemporada 2013-14, abans de marxar cedit al Palamós- per encarar el nou curs a la Tercera Divisió. El club també va anunciar el fitxatge de l'extrem Eric Jiménez (Vilassar), de 21 anys.

«Vinc al Llagostera perquè és un equip molt ambiciós, com ha demostrat en els últims anys arribant a Segona A i per la confiança que l'Oriol ha dipositat en mi. Tornar suposa un repte personal i tinc ganes de demostrar que puc ser-hi en aquesta nova oportunitat», va manifestar Cunill durant la seva presentació. L'osonenc s'incorpora després de passar-se quatre temporades al Figueres, on va convertir-se en imprescindible. «Soc un jugador eficaç en el joc aeri, gràcies a la meva alçada (1,88m), i em sento còmode amb la possessió de la pilota. Tinc molta experiència a Tercera i en aquest sentit puc ajudar els més joves dins i fora del camp», va sentenciar. Aquesta pretemporada el Llagostera s'enfrontarà al Granollers -en el partit de Copa Catalunya que es disputarà el 29 de juliol a les 19.30h-, Palamós, Caldes, Girona C, Manlleu i Peralada.