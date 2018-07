Kerber guanya el seu primer Wimbledon davant una desdibuixada Serena Williams

La tennista alemanya Angelique Kerber ha guanyat aquest dissabte el seu primer títol del torneig de Wimbledon, tercer Gran Slam de la temporada, després de doblegar a la nord-americana Serena Williams per 6-3 i 6-3 en una final que amb prou feines s'ha perllongat 1 hora i 5 minuts en la pista central de l'All England Club.

Kerber, cap de sèrie número 11 sobre l'herba londinenca, ha conquistat el tercer 'gran' de la seva carrera, després d'haver sortit campiona fa dos anys en l'Obert d'Austràlia i en l'US Open.

En el seu duel d'aquest dissabte, disputat amb retard per anar després de la semifinal masculina entre Novak Djokovic i Rafa Nadal, amb prou feines Kerber ha signat cinc errors no forçats enfront dels 24 del seu rival. Ha trencat el joc inaugural i ho ha consolidat sense excessius problemes (2-0), prenent una davantera en el marcador que després ha remuntat Williams en el cinquè joc (2-3); però la nord-americana ha cedit les seves dos següents torns de servei i ha caigut per 6-3.

El segon set ha sigut molt tranquil per a la germana. Ha trencat el servei de la seva oponent en el sisè joc (4-2) accelerant fins a endur-se el triomf final, per rememorar així un gloriós any 2016 en el qual va acabar com a número u del món, mostrant fiabilitat a cada pas.