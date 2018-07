«Estic obert a tot; si he de tornar a marxar ho faré sense cap mania»

Albert Dalmau ha tornat a terres gironines després d'una experiència diferent però positiva a Romania amb el Sepsi. Inclòs en el millor onze del play-out, Dalmau ha recuperat sensacions un any després de quedar-se sense equip l'estiu passat malgrat ser un dels millors laterals drets de Segona B amb l'Hèrcules (16-17). Va estar-se uns mesos al Llevant B amb Paco López d'entrenador abans de provar l'aventura romanesa al Sepsi. El balanç que en fa és positiu i ara, lliure de contracte, aposta per tornar. Amb 26 anys, té coses de Segona A i Segona B però si ha de marxar no s'ho pensarà dues vegades.

Format al Barça i amb un bon currículum (Mestalla, Cadis, Lugo, Còrdova), com s'explica que es quedés sense equip l'estiu passat després d'un any notable a l'Hèrcules?

Les persones encarregades de fer la feina no la van fer. Més tard me'n vaig assabentar que no van treballar perquè sí que em volien equips i no m'ho van transmetre. Va ser frustrant, però de tot se n'aprèn.

Què va pensar quan es va veure sense equip i amb el mercat tancat?

Simplement que no podia estar aturat. Per això me'n vaig anar al Llevant B. Coneixia l'entrenador, Paco López (van coincidir al Mestalla) i tenim bona amistat. Era millor estar a Tercera a un filial que no pas aturat, perquè un jugador parat està mort.

Era conscient, tot i això, que no podia pujar al primer equip per edat.

Vaig triar el Llevant B per ell. Si hagués estat un altre filial no me n'hi hauria anat. Era conscient que no podia pujar, sí. Tenia unes perspectives de futur diferents. Treballava mentre continuava cercant fitxar per l'estranger. Així tenia el to físic i, si no m'hagués sortit res, m'hauria quedat a ajudar a pujar a Segona B.

Com va aparèixer l'opció d'anar a jugar a Romania?

A finals d'estiu ja hi va haver algun acostament però no es va concretar. Els meus nous representats hi tenen contactes i vaig acceptar. M'ha anat molt bé.

Sfântu Gheorghe (Sant Jordi). Una ciutat d'uns 55.000 habitants del centre de Romania. Com és la vida allà?

A veure, el nivell de vida allà és molt baix. Les construccions i infrastructures són molt velles i està tot una mica deixat. És un país més pobre però s'hi viu molt bé. La diferència entre un sou de futbolista i el nivell de vida és molt alta. Per estar-hi un any està bé, dos, ja no ho sé.

De vegades, a l'estranger apareixen problemes econòmics. Va tenir algun problema d'aquesta mena?

No he tingut cap problema per cobrar. Pagaven al dia. Molta gent que ha sortit a fora no ha tingut tanta sort.

El balanç de l'experiència així és positiu?

Molt positiu! N'estiu molt content. A més a més ho he jugat tot i vaig ser inclòs a l'onze ideal del play-out per la Federació Romanesa.

El seu contracte va acabar el 30 de juny. Quin objectiu es marca ara, tornar al futbol espanyol o, com fan molts futbolistes, continuar apostant per fer carrera a l'estranger?

Estic obert a tot. Sí que m'agradaria tornar aquí, però si sortís una bona opció a fora, l'agafaria. No tinc cap mena de problema ni mania. El primer cop sí que fa un xic de respecte però una vegada ho fas i veus que et va bé, ja no imposa tant tornar-hi.

Té alguna oferta sobre la taula, ja?

Tinc algun equip interessat de Segona B i també estem parlant amb alguns de Segona A. A Romania també em volen però m'ho hauria de pensar més per tornar-hi.

A Olot aposten pel producte gironí. No l'han pas trucat?

No. A més a més, l'Olot ja té el lateral dret molt ben cobert amb l'Albert Blázquez!