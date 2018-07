«Sempre he volgut jugar en un gran club, és una oportunitat única»

El central francès Clément Lenglet va ser presentat ahir l'Auditori 1899 del Camp Nou com a nou jugador del Barcelona. L'exdefensa del Sevilla encara aquesta nova etapa com l'oportunitat de la seva vida i confia a gaudir de minuts en un club que, segons la seva opinió, li permetrà lluitar per guanyar títols. El jugador, de 23 anys, ha signat contracte amb el club blaugrana fins al juny de 2023 amb una clàusula de 300 milions d'euros.

Durant la presentació, el secretari tècnic Eric Abidal va destacar la joventut i el bon nivell que Lenglet té amb la pilota als peus: «té facilitat amb la pilota i també sense, en l'aspecte tàctic. Té tranquil·litat, paciència i ens agrada la pausa que pot donar amb l'esfèrica». El defensa, per la seva part, va dir que és un orgull que el Barça es fixés en ell i optés per pagar dijous al Sevilla la clàusula de rescissió de 35,9 milions d'euros. També va revelar que «des de petit» el seu objectiu era jugar en un club «tan gran» com ho és el blaugrana. Tot i que Ernesto Valverdre ja compta amb una parella de centrals molt consolidada -Samuel Umtiti i Gerard Piqué-, Lenglet va mostrar-se ambiciós amb vista a gaudir de minuts. «Estic en un club molt gran i intentaré jugar i fer el màxim per estar al camp tots els partits. Soc aquí per guanyar títols, cosa que és molt important en la carrera d'un jugador», va recordar.

«Tot motiva. Quan tens l'oportunitat de jugar amb Messi i jugar la Champions, això et dona la motivació per signar per aquest club», va afegir. Un dels jugadors que en les últimes setmanes s'ha vinculat amb el Barcelona és el també francès del Paris Saint Germain Adrien Rabiot, un jugador que manté una bona relació amb Lenglet. «És clar que m'agradaria que arribés Rabiot. És un jugador molt bo i el Barça necessita els millors del món. És un dels joves que en el futur pot ser dels millors. El conec bé i és amic meu», va revelar.



El futur de Yerry Mina

Amb el nou fitxatge, Abidal va ser preguntat per la situació de Yerry Mina, que aquesta setmana ha comentat que vol jugar en un equip on estigui «tranquil» i «disposi de minuts». El secretari tècnic va assegurar que això ho haurien d'arreglar el colombià i Valverde, deixant clar que des del club confien en el jugador. «Sabent que ets en un gran club, tots els futbolistes volen jugar i no tots poden. Mina n'ha de parlar amb l'entrenador. Estem satisfets amb ell, va fer un gran Mundial i hi confiem. Però és el tècnic qui pren la decisió», va sentenciar.