Degenkolb s'imposa a l'infern empedrat

El ciclista alemany John Degenkolb (Trek-Segafredo) ha guanyat aquest diumenge a l'sprint la novena etapa del Tour de França, disputada sobre 156,5 quilòmetres entre les localitats d'Arres Citadelle i de*Roubaix, mentre que el belga Greg Van Avermaet (BMC Racing) s'ha mantingut com a portador del mallot groc de líder a la classificació general.



Un dia després de la Festa Nacional que cada 14 de juliol commemora la presa de la Bastilla, la 'Gran Boucle' va viure una altra etapa envoltada de patriotisme en coincidir en data amb la presència de la seva selecció de futbol a la final del Mundial. Els corredors es van topar amb multitud de banderes franceses i samarretes de Paul Pogba, Antoine Griezmann i companyia, durant una jornada marcada per un total de 21,7 km rodant sobre empedrat.





El perill d'aquests trams sobre el pavès es va engrandir des de l'inici, quan una caiguda en el quilòmetre 7 va provocar que homes importants, com l'espanyol José Joaquín Rojas (Movistar) i sobretot l'australià Richie Porte (BMC Racing), abandonessin la carrera a causa de les seves respectives lesions.L'abandó de Rojas va suposar una baixa sensible per a l'equip Movistar, doncs perdia així a un dels encarregats de canalitzar el lideratge dels també espanyols Alejandro Valverde i Mikel Landa al costat del colombià Nairo Quintana. Per la seva banda, la retirada de Porte va deixar a l'escamot sense un dels seus grans candidats per al triomf definitiu el 29 de juliol en els parisencs Campos Elíseus.