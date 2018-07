Garrido: «L'Olot té moltes ganes de fer-ho bé i crear noves il·lusions»

L'entrenament de divendres va ser de readaptació a la feina, i a partir de demà, els jugadors de l'Olot tornaran a posar-se a les ordres de Raúl Garrido per efectuar la posta a punt abans no comenci la nova temporada de Segona B. El tècnic està satisfet. Va salvar l'equip del descens després d'arribar com a recanvi d'urgència per a Martin Posse el novembre, i aquest any pot planificar la temporada amb tranquil·litat, des de l'inici, al costat del secretari tècnic Sergi Raset.

«Comencem amb molta il·lusió i amb un grup molt capaç i ja creat de l'any passat. Tenim moltes ganes de fer-ho bé i volem aconseguir millorar el que ja vam fer a la segona volta de la temporada passada per crear noves il·lusions», destaca l'entrenador de l'equip garrotxí. Fins ara l'Olot ha concretat tres fitxatges, Alan Baró, Marc Nierga i Pep Chavarría, dels quals Garrido en fa bona valoració: «Em semblen molt bons reforços. Alan Baró i Marc Nierga són dos jugadors contrastats i amb experiència. És evident que és aviat per treure conclusions però els coneixem i ens podem donar molt. Pep Chavarría és un jugador molt més jove però que ens pot aportar moltes coses. Estem molt il·lusionats amb ell i des del primer entrenament ja ens ha demostrat quin tipus de jugador és. Hi hem dipositat moltes esperances».

Garrido també té un record per a Uri Santos i Roger Vidal, dos jugadors molt estimats al club que aquest curs no continuaran (el primer jugarà al Girona C i el segon s'ha retirat). Segons ell «són dos emblemes del club i la ciutat. En Roger va decidir penjar les botes i hem de respectar-ho, mentre que amb l'Uri vam prendre una decisió molt dura de manera conjunta, que va ser que es desvinculés del club. Són dos jugadors importantíssims i en l'àmbit personal els hi tinc una gran estima.». El tècnic valencià també va assegurar que a Roger Vidal se li faria un comiat tal com es mereix i que està segur que Uri Santos acabarà formant part de l'Olot d'alguna manera quan pengi les botes.

Malgrat que Garrido està content amb els nous fitxatges i els jugadors que han mantingut, assegura que la plantilla encara no està tancada. «Estem contents amb la plantilla. Hem pogut mantenir tota la base de l'equip i hem fitxat molt bé. La plantilla no està tancada, però no tenim gaire pressa perquè el més important ja ho hem fet, que era renovar la gran majoria de jugadors». Salvar la categoria amb més tranquil·litat que el curs passat, consolidar-s'hi i poder mirar amunt són els objectius.