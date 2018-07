Els turistes francesos vibren a la Costa Brava amb la final del Mundial de futbol

La final del Mundial de futbol està aixecant passions aquesta tarda entre els turistes francesos que omplen aquests dies la Costa Brava. En localitats de l'Alt Empordà com Roses o Llançà, el partit s'està seguint amb molt d'interès per centenars d'aficionats de França, que no deixen escapar cap ocasió per entonar càntics en favor de la seva selecció.

Nombrosos aficionats francesos s'han reunit aquesta tarda als bars i restaurants de Roses amb una cita en comú: la final del Mundial de Rússia 2018 entre França i Croàcia. No se la podien perdre de cap de les maneres, ni tan sols per estar de vacances. Banderes als balcons, cotxes, terrasses... Perruques, barrets, samarretes i cares pintades. La tricolor oneja per tots els racons de la població empordanesa.

Sota els crits Allez les bleus, els turistes prediquen la victòria dels de Didier Deschamps i s'encarreguen de demostrar a tothom com d'orgullosos estan de la seva pàtria. "Tant si perdem com si guanyem, ho celebrarem. Visca França", ha afirmat un grup de joves de Clarmont d'Alvèrnia.

Aquests aficionats s'han encarregat que als establiments del passeig marítim no hi hagi cap taula buida. "Hi ha un ambient molt festiu. Els francesos ja consideren que han guanyat el Mundial, això és més que la festa nacional per a ells", ha assegurat el propietari de la Cafeteria l'Esclam, Pere Sanes.

En la segona part França guanya la final contra Croàcia per 4-2 gràcies a un autogol de Mandzukic, un penal transformat per Griezmann després de l'aparició del VAR i gols de Paul Pogba i Mbappe. Perisic i Mandzukic han marcat pels croats.