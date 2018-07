El Bàsquet Girona s'estrenarà a LEB Plata a Alacant el 6 d'octubre

El cap de setmana del 6 d'octubre en una altra ciutat amb història en l'elit del bàsquet estatal: Alacant. El Bàsquet Girona encara no ha confirmat que Quim Costa continuarà sent l'entrenador del primer equip ni el nom de cap dels jugadors, però, en canvi, sí que coneix el calendari de partits que disputarà a la primera fase de la temporada de la seva estrena a LEB Plata. L'Alacant per començar i de segon plat, en el debut a Fontajau, tocarà un altre equip històric, el Menorca, que visitarà Fontajau el 10 d'octubre en una jornada entre setmana. Els balears ja es varen enfrontar al Bàsquet Girona la temporada passada a Lliga EBA, aconseguint l'ascens esportiu a una LEB Plata on es tornaran a trobar els gironins, que han fet el salt aprofitant l'ampliació de la categoria a 24 equips, repartits en dues conferències.

«No havíem pensat que seria tan ràpid, però el salt hi és», admetia la setmana passada Marc Gasol, president del Bàsquet Girona, reconeixent que, després d´acabar tercers en el seu primer any a Lliga EBA, no pensaven pujar de categoria fins que la remodelació de la LEB Plata els va obrir una oportunitat que han volgut aprofitar: «Ara se'ns presenta la necessitat de professionalitzar l'estructura. Per exemple, estem a la recerca d'un director general. Ens hem d'obrir al territori i començar a buscar patrocinadors». Un camí cap a la professionalització del club que hauria de permetre al Bàsquet Girona afrontar amb garanties aquesta nova LEB Plata. Una categoria que consta d´una primera fase, amb els equips en dos grups de dotze, que s´allargarà fins al 16 de febrer; i una segona on els sis primers de cada grup lluitaran per l´ascens a LEB Or i els sis últims per evitar el descens. En aquesta segona fase s´arrossegaran les victòries de la primera fase. Aquesta segona fase de la lliga regular acabarà l´11 de maig i en les dues setmanes següents es jugaran les eliminatòries d´ascens (acaben el 25 de maig) per decidir els tres equips que pugen a LEB Or. Abans d´acabar la primera fase, el dissabte 22 de desembre, es disputarà la Copa LEB Plata.

A banda d´Alacant i Menorca, el Bàsquet Girona es trobarà en el seu grup de LEB Plata dos equips catalans més (Hospitalet i Vic) i La Roda, Azuqueca, Villarobledo, Múrcia, Albacete, Morón i Almansa. A diferència del que passa al Bàsquet Girona, Vic i, sobretot, Hospitalet ja han fet moviments a les seves respectives plantilles. Els osonencs han confirmat la continuïtat del tècnic, Dídac Herrero, i d'un parell de jugadors, Jordi Iglesias i Juli Garrote, a més del fitxatge d'un pivot amb molta experiència a les lligues LEB: Roger Fornàs. Mentre que l'Hospitalet, amb José Manuel Hoya d'entrenador, ja té onze jugadors confirmats amb noms com Edgar San Epifanio, Ivan Garcia, Pol Garcia, Joan Creus, Mouhamadou Diop o Shota Gelazonia. Entre les baixes confirmades, el nord-americà Devin Schmidt, màxim anotador de l'equip la temporada passada, que ha firmat precisament per l'Alacant, primer rival del Bàsquet Girona el cap de setmana del 6 d'octubre.