Cristiano Ronaldo: «Fitxar pel Juventus ha estat una decisió fàcil, és un pas endavant»

En la seva presentació com a nou jugador del Juventus de Torí, el davanter portuguès Cristiano Ronaldo, va descriure com «una decisió fàcil» el seu fitxatge pel conjunt italià després d'haver passat nou molt reeixides temporades al Reial Madrid. «He triat la Juventus perquè és un dels equips mes forts del món. Els meus companys i els meus amics em van dir que era un club on podria jugar. Per això al final també ha estat una decisió fàcil; és un pas molt, molt important per a la meva carrera. La Juve té un gran entrenador i aquí em trobaré un gran president i a una gran afició», va comentar Cristiano des del Juventus Stadium.

«El Juventus ha estat molt a prop de guanyar la Lliga de Campions aquests últims anys i no l'ha guanyat perquè sempre és molt difícil. Cal deixar que les coses vagin de forma natural i veure el que passa. El Juventus m'ha donat una excel·lent oportunitat per prioritzar la meva manera de jugar a futbol. Mai diré que jugar aquí és un pas enrere, sempre un pas endavant. han guanyat les últimes set Lligues i han disputat dos finals de la Lliga de Campions en aquest temps. i espero portar a la Juventus a un nivell encara més alt», va dir Cristiano Ronaldo en una llarga reflexió.