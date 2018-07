Futbol a Salt com a nexe d'unió i element integrador

La lectura de la premsa esportiva, el seguiment de programes de televisió o el fet de parar atenció a les converses de bar dels dilluns ens fan pensar en el futbol com a quelcom que separa més que uneix, tendència que desmenteix totalment una activitat tant esportiva com social que ja s'ha convertit en un clàssic als camps de futbol de Salt, la Lliga Llatina. Aquesta competició, nascuda el 2002 i que ja està consolidada en celebrar-se durant els darrers tres anys en seu fixa -l'estadi municipal de Salt-, suposa un exemple d'unió fraternal entre persones de diferents nacionalitats que comparteixen el seu amor pel futbol i que expressen la seva voluntat d'integrar-se de forma cívica en la societat que els acull a través de l'esport.

Actualment la Lliga Llatina està integrada per deu equips formats en la seva majoria per futbolistes de nacionalitat hondurenya, país d'origen dels organitzadors i dirigents de la competició. En tot cas, durant la seva extensa trajectòria la Lliga Llatina ha estat formada per equips d'Hondures, l'Argentina, Brasil, Marroc, Equador i Perú, entre d'altres països.

Els dirigents de la Lliga Llatina van assegurar que a la competició juguen futbolistes de molta qualitat que no desentonarien en equips de certa categoria del seu país i que també formen part d'equips de la demarcació jugant amb fitxa federada. En tot cas, assenyalen que troben a faltar una mica més de suport de les autoritats tenint en compte que estan desenvolupant una activitat que promou valors com el treball en equip i la convivència.

Després de mesos de competició, diumenge passat es va celebrar la cloenda de la lliga d'aquesta temporada amb tres partits en els quals els futbolistes van haver de superar la forta calor regnant. La jornada es va iniciar amb un encontre amistós entre veterans colombians i veterans hondurenys en el qual es van imposar els primers per dos a zero. Posteriorment es va jugar el partit pel tercer i quart lloc de la competició, en el qual el Deportivo Honduras va derrotar el FC Dinamo per un ajustat 4 a 3. Finalment, i amb una bona assistència de públic, el plat fort va ser la gran final de la Lliga Llatina d'aquesta temporada entre el FC Cobras i el CD San José de La Ermita. Finalment, el FC Cobras es va imposar per 2 a 0 i es va proclamar campió d'aquesta competició.

En tot cas, qualsevol que s'acosti a l'estadi de Salt una tarda de dissabte o diumenge podrà comprovar que el resultat no sempre és el més important, i que realment la victòria correspon a tots els jugadors que formen part d'una lliga que promou valors molt importants en una societat com l'actual. I és clar, si s'hi acosten no deixin de provar els plats típics que es poden trobar els dies de partit, que són molt més bons que les tradicionals pipes...