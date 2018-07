L'ONT conclou que el trasplantament de fetge a Abidal va ser legal

L'Organització Nacional de Transplantaments (ONT) ha conclòs que el trasplantament de fetge a l'exjugador del Barça i actual secretari tècnic del primer equip de futbol, Eric Abidal, es va fer "conforme a la legislació vigent i a la bona pràctica clínica". Així mateix, també ha certificat que Abidal va estar en llista d'espera per rebre un òrgan i que davant la progressió de la malaltia "l'equip mèdic va considerar l'opció d'un trasplantament hepàtic de donant viu, el que en cap cas excloïa la possibilitat del trasplantament de donant mort si sorgia la possibilitat". D'altra banda, també confirma la relació de parentesc entre Abidal i el seu cosí donant i que es va presentar la documentació per demostrar-ho. Tot i així, l'ONT assegura que es personarà com a acusació particular si la jutgessa reobre el cas i assenyala que "si aquests fets no s'investiguen a fons poden generar desconfiança entre la ciutadania sobre el procés de donació d'òrgans".