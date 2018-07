Txell Font torna a penjar-se l'or en els 100 papallona del Campionat d'Espanya

La nedadora gironina del GEiEG Txell Font es va emportar per segon any consecutiu el Campionat d'Espanya d'Estiu júnior en 100 metres papallona, que va tenir lloc a Sevilla de l'11 al 15 de juliol, amb un temps de 1:03.77. L'any passat va aconseguir una marca de 1:03.06 i també va fer l'or als 200 papallona, que en aquesta edició se li han resistit havent-se de conformar amb la meritòria segona plaça i un temps de 2:20.44. Font també es va classificar per la final de 400 estils i va acabar novena d'Espanya. L'altre nedador del GEiEG Pere Daura no va aconseguir pujar al podi.

Als seus setze anys, Font porta una càrrega de treball important al darrere. Entrena moltes hores a la piscina de Sant Ponç, arribant a doblar les sessions en els darrers cinc anys. Al Campionat de Catalunya que va celebrar-se a Mataró el mes passat, la nedadora gironina va quedar campiona de Catalunya en 200 papallona, subcampiona en 100 papallona i tercera classificada en 200 estils.