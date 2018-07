Els àrbitres provaran el VAR en l'amistós entre l'Espanyol i l'Olot

El partit amistós entre l'Espanyol i l'Olot d'aquest dijous estarà marcat per la presència del VAR, una mesura impulsada per LaLiga perquè tant els equips de Primera com els àrbitres es familiaritzin amb aquesta nova tecnologia durant la pretemporada.

El partit el dirigirà un àrbitre de Primera, Hernández Hernández. L'Olot ja treballa per habilitar els espais tècnics necessaris per començar les proves del VAR, un sistema que ja s'ha provat en el Mundial de Rússia i que entrarà a formar part de la màxima competició espanyola a partir de la campanya 2018-19.

No serà l'única vegada que l'Espanyol assagi amb el VAR durant els amistosos d'estiu. Davant del Nàstic de Tarragona, el 8 d'agost, també s'usarà, en principi, aquest sistema de videoarbitratge.

El xoc contra l'Olot d'aquest dijous posarà punt final a la primera part de la pretemporada per a l'equip blanc-i-blau. Després, els pupils de Rubi viatjaran als Estats Units per jugar contra el Richmond Kickers i el Cincinnati FC.