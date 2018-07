El Barça prescindeix de Julbe

Ni la seva reconeguda feina de formació de les tres últimes temporades, les dues primeres combinant júnior i filial i la darrera només al Barça B, ni la predisposició d'acceptar la papereta d'agafar el primer equip entre la destitució de Sito Alonso i l'arribada d'Svetislav Pesic a la pista del Maccabi en un partit de l'Eurolliga, han servit a Alfred Julbe perquè el club blaugrana no hagi prescindit dels seus serveis. L'històric exentrenador del Valvi Girona tenia contracte amb el Barça fins al juny del 2019, però el club no comptava amb ell. Ahir a la tarda, el Barça va anunciar que havia arribat a un acord econòmic amb Julbe per rescindir la temporada de contracte del tècnic.

Molt vinculat a Girona des de la seva etapa al Valvi, entre els anys 1989 i 1993, Julbe és un històric del bàsquet ACB on ha dirigit més de mig miler de partits Joventut, Valvi Girona, Saragossa i Càceres a més de passar pel Titánicos de León de la lliga mexicana o entrenar l'Andorra a LEB, categoria on ja havia dirigit el Saragossa. El 2010, en una etapa on havia sortit de la roda de tècnics, va col·laborar amb l'Uni Girona on dirigia els entrenaments de perfeccionament del primer equip que llavors tenia Anna Caula a la banqueta.

El 2015, tornant del seu pas per Mèxic, el Barça aposta per la seva experiència per dirigir de manera simultània el júnior i el filial a LEB Or. Allà, forma molts jugadors i, sobretot amb el júnior, aconsegueix resultats destacables amb jugadors com Eric Vila o Rodion Kurucs entre molts d'altres. Aquesta temporada, després de la destitució de Sito Alonso, Alfred Julbe accepta el càrrec de tornar a la banqueta d'un equip ACB. No ho feia des de la seva etapa al Càceres l'any 2017. Però, de fet, el seu únic partit al capdavant del primer equip del Barça no va ser de lliga sinó de l'Eurolliga a la pista del Maccabi. La victòria es va quedar a Tel-Aviv, però Julbe ja va deixar el seu segell posant el jove Kurucs en l'equip titular. L'arribada de Pesic va tornar Julbe a la seva feina de formació al filial que ara no podrà seguir fent perquè el club, a través de Pere Capdevila, li va comunicar fa unes setmanes que no es comptava amb ell demanant-li silenci fins que arribessin a un acord per rescindir el contracte, fet que es va produir ahir.

Ara, Diego Ocampo, també amb passat a Girona i que acaba de pujar el Manresa a l'ACB, serà el nou tècnic del Barça B.