El Bordils s'estrenarà amb el Santoña

El Santoña (Cantàbria) serà el primer repte del Bordils per debutar en la seva sisena temporada consecutiva a la Divisió d'Honor Plata. Ho farà el proper cap de setmana del 16 de setembre i el partit es jugarà a casa, al pavelló Blanc-i-Verd. L'inici de la temporada 2018-19 serà dur per als de Sergi Catarain, que es trobaran equips com Zamora i Port Sagunt, procedents de la Lliga Asobal, o Antequera, Nava i Barça B, que van encapçalar la classificació en el curs passat.

«Ha canviat l'ordre respecte a l'any passat. La temporada 2017-18 vam començar fora i aquesta ho farem a casa amb un equip nou a la categoria. Del Santoña només sabem que ha canviat d'entrenador (Javier Cabanas) i ha fitxat diversos jugadors com Javi Garcia, que serà un pivot determinant. Tenim el handicap del desconeixement, però resulta menys dramàtic», comentava Catarain. El tècnic considera que el calendari no ha estat benèvol amb els bordilencs i assegura que no ho tindran gens fàcil: «Les sis jornades següents seran molt complicades. Es tracta d'equips que van jugar els play-off per pujar a Asobal i segur que la rivalitat serà alta. Haurem d'estar preparats per poder passar moments dolents com el curs passat». I és que en la temporada anterior, el Bordils no va aconseguir sumar la primera victòria de la temporada fins la cinquena jornada, quan va imposar-se al Ciudad Real derrotant-lo per 27-25 al Blanc-i-Verd, i va arribar a Nadal en la darrera posició i una situació més que delicada. Tot va quedar en una anècdota, ja que a poc a poc els resultats van anar arribant i els bordilencs van aconseguir la salvació un parell de setmanes abans d'acabar la lliga i afrontant els darrers partits amb tranquil·litat, sense cap mena de pressió per sumar punts.

A falta d'acabar de determinar la data i hora del partit d'una de les semifinals de la Supercopa de Catalunya contra el Granollers -havia de disputar-se el 23 d'agost, però hi ha hagut un contratemps d'última hora-, l'equip de Catarain començarà la pretemporada el proper dilluns 6 d'agost. De partits amistosos n'hi haurà. És clar. Però tot està en mans de la celebració de la Supercopa. L'equip de Catarain es va guanyar el dret a jugar la Supercopa, després de guanyar sense complicacions la final de la Copa Catalana contra el Sant Esteve Sesrovires.

Esteve Ferrer i Marc Canyigueral

Pel que fa a la plantilla, no s'espera que hi hagi grans moviments. «Volem comptar amb els mateixos jugadors de sempre i que ningú marxi. N'hi ha que han rebut trucades, però de moment han rebutjat les ofertes. Ara per ara, no sabem res. Esperem que ningú se'n vagi», explicava l'entrenador. Ara per ara, el Bordils té confirmada la reincorporació d'Esteve Ferrer, que torna al club després de deixar-lo l'any 2016 per anar al Thuir francès. El central banyolí havia estat un jugador de referència en l'aleshores equip de Pau Campos -que va marxar l'estiu de 2017-. Una altra possible arribada, a falta de confirmar, seria la de Marc Canyigueral. El lateral de 28 anys, que va ser el salt a la màxima divisió de l'handbol espanyol l'any 2015, ha tornat a instal·lar-se al municipi del Gironès, després de decidir no seguir al Ciutat Encantada de Conca, i tindria la intenció de jugar a l'equip que dirigeix Catarain. En principi, cap jugador del filial tindrà fitxa del primer equip.