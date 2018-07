El davanter Manel Martínez rescindeix i es compromet amb el Múrcia, de 2a B

Ara fa dos estius, Manel Martínez va ser una de les cares noves del Girona en la primera pretemporada a la Ciutat Esportiva del Manchester City. El davanter maresmenc arribava procedent del Sabadell i la direcció esportiva hi havia posat moltes esperances. Tanmateix, ahir dos anys després del seu fitxatge, el Girona i Manel van acordar ahir la rescissió de l'any de contracte que li restava amb l'entitat. Lliure de contracte, Manel, de 26 anys, s'ha compromès amb el Reial Múrcia, de Segona B. Curiosament, Manel jugarà a l'equip on també ho va fer el seu pare, l'exjugador del Barça, Manolo Sánchez (1988-1991).

Manel deixa el Girona després de no haver pogut debutar-hi en partit oficial. El curs 2016-17 després de fer la pretemporada va ser cedit al Llagostera, a Segona B, amb qui va marcar 14 gols. Aquell any el va acabar al Llorca FC a qui va ajudar a ssolir l'ascens a Segona A durant el play-off. La temporada passada la va començar a la categoria de plata cedit al Llorca FC (9 partits i 1 gol) però al mercat d'hivern el Girona el va reclamar per ajudar el Peralada a sortir de les posicions de descens. Manel va ser titular des que va arribar amb els alt-empordanesos a les ordres de Chicho i va fer un gol decisiu al camp del Santa Eulàlia (13 partits i 1 gol).