Greg Van Avermaet manté el lideratge del Tour de França

El ciclista francès Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) va imposar-se ahir en la desena etapa del Tour de França, disputada entre Annecy i Le Grand-Bornand sobre 158,5 quilòmetres. Alaphilippe va fer una bona escapada, en un inici dels Alps bastant descafeïnat per l'absència d'atacs entre els corredors aspirants a la general, que segueix liderada pel belga Greg Van Avermaet (BMC).

Alaphilippe s'estrenava així al Tour, aconseguint la seva segona etapa en una competició de nivell. Va guanyar una etapa en la Volta d'Espanya 2017. El francès, que va posar-se en una fuga de 21 ciclistes, va resistir després d'atacar al Montée de Plateau des Gilères (HC), de 6 quilòmetres al 11,2% i en el tram posterior de terra, sense asfaltar. L'acció clau va ser del de Quick-Step va ser al Col de Romme (1a). Reub Taaramae (Direct Energie) va començar atacant, però Alaphilippe amb els seus descensos ràpids i el ritme frenètic va ser més fort.



El belga continua de groc

Es mante de líder Van Avermaet, que va jugar bé les seves cartes. Va soportar els passos pels cinc ports de la jornada i va reforçar el mallot groc posant temps a la resta de corredors. Ara lidera la general amb 2:22 sobre Geraint Thomas (Sky) i 3:10 sobre Alejandro Valverde (Movistar), que és tercer. El belga va optar per entrar a la fugida del dia, integrada per 21 corredors i ciclistes destacats com Philippe Gilbert (Quick-Step) o Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).