Adel Mechaal busca avui el seu segon bitllet cap a Berlín

Un repte més que ambiciós, el que té al cap Adel Mechaal. Després d'aconseguir els 10.000 metres a la Copa d'Europa de Londres el passat mes de maig amb un temps de 27:50.56, l'atleta palamosí de 27 anys té ara una nova fita: competir dues proves a l'Europeu de Berlín. La distància més llarga –els 10.000 metres– i els 5.000, que de moment se li resisteixen. Per fer-ho haurà de superar la mínima establerta en 13:38.00 als Morton Games, un míting que se celebra avui a Dublín a les vuit del vespre. Si no ho aconsegueix, pot intentar-ho aquest cap de setmana en el campionat d'Espanya de Getafe. Data límit per segellar la mínima europea.

Mechaal ja ho volia tenir lligat dissabte passat a Granollers, però amb la calor no va poder apujar el ritme, que va anar minvant a tres voltes del final, i va acabar perdent una de les oportunitats per disputar les dues proves. Tot i això, el palamosí avui anirà a totes al Albie Thomas Memorial 5.000 i provarà de fer la mínima a última hora per tal d'assolir el seu principal objectiu, pel qual s'ha estat preparant des de fa temps amb l'ajuda del seu actual entrenador Antonio Serrano amb qui es prepara a Madrid. Per fer-ho en les millors condicions, l'atleta va demanar-se una excedència com a funcionari a l'Ajuntament de Calonge. Ho va fer l'any 2015, coincidint amb el Mundial de Pequín. I des de llavors els resultats han estat notables tot i els problemes que va tenir amb una amenaça de suspensió per problemes de localitatzació en controls de dopatge. Adel Mechaal ha estat subcampió europeu a Amsterdam el 2016 (5.00o metres), Campió d'Europa en pista coberta a Belgrad del 2017; i quart en la prova de 1.500 metres del Mundial de Londres del mateix any

Ara el nou objectiu de l'atleta palomosí és doblar a l'Europeu de Berlín, però per fer-ho té una cita avui a Dublín. Precisament va ser a Irlanda on el palamosí va aconseguir la seva primera victòria internacional. Mechaal també és l'actual campió d'Europa dels 3.000 metres en pista coberta.

Les dues mínimes de Guerrero

Aconseguir les mínimes per a un mateix Campionat d'Europa està a l'abast de pocs atletes. Mechaal ho intentarà fer avui, però una altra atleta gironina ja té dues mínimes a la butxaca des de fa setmanes. La banyolina Esther Guerrero té la mínima en 800 metres (2:01.54) i en els 1.500 (4:07.90). Guerrero sempre ha estat una atleta de 800 que, a poc a poc, anirà fent el canvi ara cap als 1.500.