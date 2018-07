El Bordils s'enfrontarà a Barça B, Adrianenc i Sant Quirze en els partits amistosos de la pretemporada

L´equip de Sergi Catarain ja té dibuixada la pretemporada 2018-19. Sense comptar la Supercopa de Catalunya, que de moment jugarà en una de les semifinals contra el Granollers, el Bordils tindrà tres rivals més abans de l´inici de la temporada a Divisió d´Honor Plata el pròxim cap de setmana del 16 de setembre. Adrianenc, Sant Quirze i FC Barcelona B són els equips que serviran de preparació als bordilencs. Les dates, el 29 d´agost, el 2 de setembre i el 8, respectivament.

Els de Catarain tornaran a la feina el 6 d´agost. Per tant, tindran sis setmanes abans de començar la lliga. Dels tres amistosos, dos seran amb equips de la seva categoria –Adrianenc, que acaba d´ascendir, i el Barça B– i l´altre, el Sant Quirze, que competeix a la 1a Nacional Masculina, on el Bordils hi té el seu filial. El partit amb els vallesans es disputarà a domicili amb motiu del torneig que s´hi ha organitzat per la Festa Major. Així doncs, tret del Granollers que està a la Lliga Asobal, el partit més destacat seria contra el segon equip del Barça. En l´últim partit contra els blaugrana, el Bordils va perdre a casa per la mínima (21-22) i va tornar a caure en descens, després de passar una primera volta bastant complicada. Els de Catarain van aconseguir la salvació un parell de setmanes abans d´acabar la lliga i van poder afrontar els darrers partits amb tranquil·litat, sense cap mena de pressió. Aquestes cites serviran d´excusa perquè Esteve Ferrer, que va marxar al Thuir francès l´any 2016, pugui tornar a trepitjar el terreny de joc del pavelló Blanc-i-Verd. La possible reincorporació de Marc Canyigueral encara haurà d´esperar, ja que està pendent de conèixer la seva destinació com a professor. Si no hi ha cap canvi, el Bordils enfrontarà el nou curs amb la mateixa plantilla. El partit de Supercopa amb el Granollers està previst per al proper 23 d´agost, però encara falta la confirmació de l´Ajuntament.