L'exigent inici de l'Uni: Avenida, Mann-Filter i Sant Adrià en set dies

Contra el Mann-Filter en la repetició de les semifinals, tant de la Lliga com de la Copa, de la passada temporada. L'Spar Citylift Girona ja sap que l'equip aragonès, ara entrenat per l'ex-Sant Adrià Fabián Téllez, serà el seu primer rival de la nova temporada a Lliga Femenina-1. Però el que no se sap és el lloc, perquè, com ja va passar l'any passat, la competició començarà amb un Open Day, tots els partits jugant-se el mateix cap de setmana en una mateixa pista, però la FEB encara no ha confirmat que la seu d'aquesta jornada inaugural torni a ser Madrid o es canviï de ciutat. En qualsevol cas, l'Spar Citylift Girona tornarà a començar la temporada a tota velocitat perquè dos dies abans de l'Open Day (13 d'octubre) hi ha programada la Supercopa que enfrontarà el campió de Lliga (Perfumerías Avenida) amb el subcampió (Spar Citylift Girona). En aquest cas l'escenari està clar: el Würzburg de Salamanca. El cap de setmana abans de la Supercopa, l'Uni haurà jugat la final de la Lliga Catalana a Fontajau contra el guanyador d'una eliminatòria prèvia entre Cadí i La Seu.

«És molt aviat per opinar amb profunditat sobre els rivals, perquè encara no coneixem com acabaran confeccionant-se totalment les plantilles, però està clar que aquest debut contra el Mann-Filter serà un partit exigent perquè juguem contra el tercer classificat de la passada temporada en la repetició de les semifinals de Lliga i Copa en un marc molt atractiu com és l'Open Day», explicava ahir Surís que, a diferència d'altres equips, té la seva plantilla absolutament tancada. El Mann-Filter també té 10 jugadores confirmades, però, a diferència de l'Uni, sembla clar que ha perdut potencial. Fabián Téllez ha aterrat en un equip que ha perdut peces molt importants de l'equip que va acabar tercer: Gabi Ocete i Paola Ferrari seguiran juntes a Càceres, Tamara Abalde ha fitxat pel València i Lucia Pascua pel Gernika; mentre que, de moment, només han arribat Laia Flores, Brittany Brown, Marta Montoliu i Leslie Knight i Paulina Hersler. En el joc interior encara els falta sumar alguna peça més.

Amb la lliga començant encara més tard del que és habitual per la disputa del Mundial el setembre, l'LF-1 s'accelera només de començar i, per exemple, en la segona jornada de la competició l'Spar Citylift Girona s'estrenarà a Fontajau rebent el Sant Adrià. «La primera jornada a Fontajau serà un derbi, en un partit que veig com una festa del bàsquet català i una bona oportunitat per als aficionats», apuntava Surís sobre el partit del dimecres 17 d'octubre contra un Sant Adrià que estrena entrenadora, Glòria Estopà, i que ha perdut jugadores importants com la nova pivot txeca de l'Uni, Julia Reisingerova, o Belén Arrojo, que ha fitxat per l'Avenida. Les barcelonines han apostat per jugadores provinents del bàsquet universitari nord-americà: Maria Jespersen, Imani Wright i la catalana Aina Ayuso –a més de la pivot Hailey Dunham, que jugava a la lliga grega.

Més enllà de la Supercopa i de les dues primeres jornades de lliga, o de la tercera que serà a la pista de l'ambiciós nouvingut València, les dates clau per a l'Uni en les competicions FEB són: 30 desembre (final primera volta), del 28 de febrer al 3 març (Copa), 7 d'abril (final lliga regular), del 20 al 27 d'abril (semifinals del play-off) i del 2 al 9 de maig (sèrie final pel títol). Atenció també als dos enfrontaments directes contra l'Avenida en lliga regular: 15 de desembre a Fontajau i 16 de març a Salamanca.