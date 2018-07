Pablo Íñiguez, molt a prop de deixar el Reus per fitxar per l'Hèrcules

L'exjugador del Girona 2014-15 Pablo Íñiguez és a punt de concretar el seu fitxatge per l'Hèrcules de Segona B. El polivalent jugador, de 24 anys, està enllestint la rescissió de contracte de l'any que li resta amb el Reus per comprometre's amb el conjunt alacantí. Íñiguez no ha tingut continuïtat al Baix Camp, on ha disputat 14 partits. El curs 2016-17 en va jugar 6 amb el Rayo, també a Segona A. A Alacant, Íñiguez es retrobarà amb Lluís Planagumà, entrenador que el va dirigir durant l'etapa al Vila-real B (2012-14). Íñiguez tampoc va tenir continuïtat a Girona per culpa de les lesions.