El VAR serà un dels protagonistes amb la primera prova a Catalunya

Una de les curiositats del partit amistòs entre l'Olot i l'Espanyol serà l'aplicació del VAR (Àrbitre Assistent de Vídeo), una mesura imposada per LaLliga perquè tant els equips de Primera com els àrbitres es familiaritzin amb aquesta nova tecnologia durant la pretemporada. Com que es tracta d'un camp de Segona B, l'Olot ha hagut de treballar per habilitar espais tècnics necessaris per començar les proves del VAR, un sistema que ja s'ha utilitzat en el Mundial de Rússia i que entrarà a formar part de la Lliga Santander en aquesta nova campanya 2018-19. El col·legiat del partit serà Hernández Hernández, i a càrrec del VAR hi haurà Estrada Fernández, dos col·legiats que arbitren a la Primera Divisió espanyola.