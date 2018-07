«Em fa molta il·lusió poder fer un pas més amb la selecció espanyola»

El tècnic asturià Luis Enrique Martínez va ser presentat ahir com a nou seleccionador espanyol, càrrec que ocuparà durant els propers dos anys. L'exblaugrana va agrair la «confiança» dipositada per la Federació Espanyola de Futbol per afrontar un repte amb el qual vol «fer un pas més amb la selecció», destacant que Luis Aragonés va descobrir el que és «de veritat» un estil que pretén «evolucionar» sense necessitat d'una «revolució».

Respecte a «fer un pas més», Luis Enrique va recordar que Espanya té un estil ja definit. «Luis Aragonés va trobar el que som de veritat, jugadors de futbol amb molt talent, no gaire forts físicament, però murris i llestos. M'agrada tot el que veig, tot el que transmet la selecció», va confessar. No obstant, arriba a la selecció amb la intenció d'evolucionar-ne l'estil representatiu sense generar una «revolució». «Apostaré pel protagonisme de la pilota, però donant-li més matisos. Defensant molt millor i augmentant la pressió després de la pèrdua. Cal generar més ocasions de gol», va sentenciar.

L'entrenador també va ser preguntat sobre la possibilitat que Gerard Piqué no continuï a «La Roja»: «No he parlat amb ell però això no vol dir que no ho pugui fer. M'agradaria poder comptar amb tots els jugadors, avaluant cada cas de manera individual i particular. Parlarem i a partir d'aquell moment portaré als millors futbolistes possibles i disponibles». Qui sembla que no tornarà és Andrés Iniesta, que ja es va acomiadar després del Mundial de Rússia. «Ha sigut gairebé com un germà petit quan érem companys, quan entrenava el Barça era dels que més ajudava el cos tècnic pel seu rendiment i el seu comportament. S'ha de respectar la seva decisió», va afegir Luis Enrique. El tècnic vol treballar assemblant-se a un «equip», quelcom «impossible» per la falta de contacte diari.