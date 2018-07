Coto: un heroi sense recompensa

El Rayo Majadahonda s'estrena aquesta temporada a Segona Divisió A per primer cop a la seva història. El petit i desconegut conjunt madrileny va assolir el juny passat la categoria de plata després de superar, en un final no apte per a cardíacs, el Cartagena en l'eliminatòria de campions de Segona B. Un dels jugadors més destacats, no només del play-off, sinó durant la temporada del Rayo va ser Carles Coto. L'extrem figuerenc va disputar 32 partits i va fer 6 gols, que el van ajudar a convertir-se en un dels líders del conjunt que entrenava Antonio Iriondo. El seu nom figura ja a la història del Rayo, ja que un dels seus gols va ser el que va suposar el 2-1 de l'anada a l'estadi Cartagonova i que va permetre que, a la tornada, al Cerro del Espino, un autogol dels cartaginesos al minut 97 donés l'ascens als madrilenys (1-0).

Tanmateix, tots aquests mèrits no han servit a Coto per continuar aquesta temporada a la Lliga 1, 2, 3. L'heroi de l'ascens del Majadahonda és un dels molts jugadors sacrificats pel club per encarar la nova temporada. De fet, gairebé tres quartes parts de la plantilla s'ha quedat sense poder tastar la categoria de plata. «És un club amateur i això ha fet que un cop s'ha plantat a Segona A hagin buscat ajuda. Han agafat l'empresa Mediabase perquè s'encarregui de l'àrea esportiva i el club ha decidit que només renovin 4 jugadors dels que vam pujar», explica Coto, que subratlla que «el tracte que han tingut amb la majoria de la plantilla no és de club professional. Ells sabran què fan». En aquesta línia, el jugador, format al Barça, recorda que «l'èxit del Rayo va ser la força col·lectiva, la humilitat i la unitat del vestidor».

El figuerenc ha assumit la decisió amb naturalitat i professionalitat. Tot iaixò, reconeix que «ningú s'esperava que no renovés» i recorda que «el gol a Cartagena quedarà a la memòria de tots els aficionats del Rayo». Als seus 30 anys i després de voltar per mig Europa té clar que el futbol continua i que l'etapa a Majadahonda ja forma part del passat. «Era dubte a l'hora de renovar però al final el director esportiu (Antonio Ruiz Vilches) em va trucar i em va dir que no. Jo encantat, gràcies i adeu-siau. Cap problema», diu Coto, que ja mira cap al futur. «Amb la temporada que he fet puc tenir projectes més il·lusionants que no pas estar en un equip que les passarà magres a Segona A», diu. En aquest sentit i amb vista al futur, Coto revela que té propostes «interessants» de Segona B però també que econòmicament surt més a compte jugar a l'estranger, a Primera Divisió. «Esperaré encara uns dies per acabar-me de decidir». Les portes de Segona A no les veu tancades però sí que considera complicat que algun club confiï en ell. «Fa 10 anys que soc a fora i ja en tinc 30. Ara es busquen joves amb projecció i els veterans han de venir de dalt, no pas de baix. S'ha de ser coherent i realista. És més que complicat i ho accepto. Tot i això, no se sap mai què pot passar».

El que és segur és que afegirà un equip més a la seva llarga trajectòria esportiva: Barça juvenil, Excelsior Mouscron (Bèlgica), Sevilla Atlètic, Benidorm, Anorthosis (Xipre), Dinamo Tbilisi (Geòrgia), Dinamo de Minsk (Bielorússia), Bunyodkor (Uzbekistan), San Marino, Ethnikos Achna (Xipre), Doxa Katokopias (Xipre), Ermis Aradippou (Xipre) i Rayo Majadahonda.