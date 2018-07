El Peralada fitxa el central Barroilhet (Montpeller B) i ascendeix Marcel

De mica en mica el Peralada 2018-19 va prenent forma. Després de deixar sortir peces importants dels darrers anys com Corominas, Clotet, Gianni Cassaro o Manel, el filial del Girona va afegint noves peces a la plantilla. Ahir es va confirmar l'arribada del central xilè, que també té les nacionalitats francesa i anglesa, procedent del Montpeller B Jordan Barroilhet i que el porter polonès Marcel Lizak s'incorpora també a l'equip. Lizak tenia fitxa del Girona C -on no jugava- la temporada passada, tot i que molt sovint s'entrenava amb el primer equip, amb el qual fins i tot va anar convocat un parell de vegades. Marcel lluitarà amb Marc Vito i José Aurelio Suárez per un lloc sota pals.

Barroilhet és un central xilè ràpid malgrat que mesura 1,96. Fort i contundent, als 20 anys està considerat una de les promeses del futbol xilè. El mes de maig passat va arribar a un acord amb el Montpeller per desvincular-se'n i poder acceptar alguna de les ofertes que li havia arribat. Finalment s'ha decantat pel conjunt gironí. Barroilhet i Marcel s'afegeixen a la llista de fitxatges que fins ara estava formada per Mario Rodríguez (Sabadell), Rober Sierra (Ontinyent) i Iago Carracedo (Deportivo de la Corunya B). A més a més, s'està negociant amb Pau Miguélez (Racing).