Sagan aconsegueix la seva tercera etapa en el Tour 2018 a l'esprint de Valence

El ciclista eslovac Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) s'ha imposat aquest divendres a la tretzena etapa del Tour de França, disputada entre Bourg d'Oisans i Valence sobre 169,5 quilòmetres, en un esprint en el qual ha superat el noruec Alexander Kristoff (UAE) i el francès Arnaud Démare (Groupama-FDJ) per aconseguir el seu tercer triomf parcial.

Malgrat el treball del Trek-Segafredo per a l'alemany John Degenkolb, quart, i del Groupama-FDJ per al seu velocista, ha estat l'actual campió del món qui s'ha imposat gairebé sobre la línia a Demare ja Kristoff per fer el seu hat-trick 'i afermar el mallot verd, en una jornada sense canvis en la general després de les tres etapes alpines.