El Canik turc serà el proper destí de Nicole Romeo. L'Spar Citylift Girona va decidir no oferir la renovació a la tiradora australiana Nicole Romeo que, després d'una sola temporada a Fontajau, marxa ara a la potent lliga turca per jugar amb el Canik de Samsun. Curiosament, el Canilk és l'equip on la temporada passada jugava un dels fitxatges de l'Uni per al nou curs: Shay Murphy. Romeo no ocupa plaça d'extracomunitària perquè té passaport italià.