El Sarrià obrirà la lliga a Sant Joan Despí

Josep Espar torna a la banqueta sarrianenca.El cap de setmana del 23 de setrembre, el Sarrià començarà a la pista del Sant Joan Despí una nova temporada a Primera Estatal en un curs on la principal novetat serà el retorn de Josep Espar a la banqueta per entrenar el primer equip i ocupar-se també de la direcció esportiva. Fa un any i mig, Espar va deixar el Sarrià per ser l'ajudant de Xavi Sabaté al Veszprém hongarès i ara torna coincidint amb un canvi a la junta directiva del club sarrianenc. El primer partit a Sarrià serà contra el Sant Vicenç i la idea de Josep Espar és començar els entrenaments de pretemporada la setmana del 20 d'agost.