La duresa dels Alps va enviar cap a casa l'holandès Groenewegen i el colombià Gaviria, fet que va deixar Peter Sagan com el gran favorit per a qualsevol arribada a l'esprint. Tercera victòria d'etapa en aquest Tour per a l'eslovac, en una jornada on els primers de la general van agafar una mica aire després de la muntanya