El veterà base gironí Quique Garrido jugarà amb l'Alacant, de LEB Plata

El Bàsquet Girona es trobarà amb una cara coneguda en la seva estrena a LEB Plata: Quique Garrido. El base gironí ha fitxat pe l'Alacant, primer rival de l'eqiup de club presidit per Marc Gasol, el divendres 5 d'octubre a la pista alacantina. Garrido és una base amb molta experiència a les lligues LEB que canvia ara Or, estava al Palència, per jugar a Plata amb un Alacant que, amb Pedro Rivero a la banqueta i Guillermo Rejón de director esportiu, es perfila com un dels candidats a lluitar pels primers llocs.

Amb 36 anys, Quique Garrido ha estat gairebé una dècada jugant a LEB Or però Rejón, amb qui havia coincidit al Palència, l'ha convençut per jugar a Plata. A l'Alacant, Garrido agafarà el relleu del que serà el seu entrenador, Pedro Rivero, que deixa les pistes per convertir-se en el tècnic d'un equip que no amaga que té l'ascens com a gran objectiu. Amb Quique Garrido, l'Alacant ja té nou jugadors: Devin Schmidt, Vladimir Nemcok, Kingsley Obiekwe, Nacho Díaz, Chumi Ortega, Álex Galán, Boubacar Sidibe i Georvys Elías són els altres vuit.