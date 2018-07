Mechaal, subcampió d'Espanya en 5.000 i avui correrà la final de 1.500

Era un petita bogeria. I gairebé surt bé. Dijous, a Dublín, Adel Mechaal havia hagut d'anar al límit per aconseguir la marca mínima en 5.000 per als Europeus de Berlín i ahir es va presentar a Getafe per córrer, amb encara no una hora de diferència, la semifinal dels 1.500 metres i la final dels 5.000 del Campionat d'Espanya. En la primera distància va aconseguir el seu objectiu, classficar-se per a la final d'avui, i en els 5.000 no es es poder emportar el títol en veure's superat per Toni Abadia en un ajustat final. Abadia, que també serà a Berlín, va guanyar amb un temps de 13:44.39 pels 13:45.14 de Mechaal en un emocionant esprint final amb Juan Antonio Pérez, el tercer per a Berlín, en tercer lloc.

Encara no una hora abans de la final dels 5.000, Adel Mechaal es va classificar per a la final dels 1.500 metres que es correrà aquest vespre (20.30) quedant segon en la seva semifinal, en la qual el també empordanès Annasse Mahboub es va quedar a un pas de la final acabant quart. El català Llorenç Sales, tercer ahir en la seva semifinal, sembla el rival més fort de Mechaal amb el permís de Jesús Gómez i David Palacio. A Berlín, en els europeus, Mechaal no correrà els 1.500 perquè ha decidit fer els 5.000, distància amb la qual dijous va fer la mínima a Dublín, i els 10.000.

La final dels 1.500 metres femenins d'aquest vespre (20.20h) es perfila com una de les grans curses d'aquest Campionat d'Espanya, perquè hi ha quatre atletes amb la marca mínima per a l'Europeu de Berlín. I només tres podran anar a la cita d'Alemanya. Una de les quatre és la banyolina Esther Guerrero que, després de tres anys dominant a plaer els 800 metres a nivell estatal, ha decidit fer el salt al 1.500. Amb la marca mínima en 1.500, va fer 4:07.90 en el míting de Huelva, i en 800, Guerrero va decidir que aniria a Berlín en 800 acompanyant Marta Pérez (4:04.88) i Solange Pereira (4:08.52). Dijous, però, l'aragonesa Cristina Espejo va fer la mínima a Dublín (4:09.34) i ara serà la final d'avui la que acabarà de decidir quines tres atletes corren el 1.500 en els Campionats d'Europa. Ahir, en les semifinals, les quatre (Pérez, Guerrero, Pereiro i Espejo) van classificar-se per a la cita d'aquest vespre.

Per altra banda, la figuerenca Lluïsa Mitjà es va quedar fora de la fnal de 400 metres valles, va ser tercera en la seva semifinal, i Tamara Del Rio ocupa el cinquè lloc provisional en heptatló.