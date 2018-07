«No busquem només ser un club competiu, volem tenir una funció social»

«No busquem la consolidació de la categoria, sinó la consolidació d'un projecte», amb aquesta filosofia encetarà Joan Agustí una nova temporada, l'onzena al capdavant de la junta directiva de l'Olot que, esportivament, aposta per molts futbolistes gironins.

Joan Agustí ja fa onze temporades que presideix la Unió Esportiva Olot, malgrat que abans ja formava part de la directiva. A punt d'encetar la seva dotzena temporada com a president, l'empresari olotí repassa la seva etapa al capdavant del club, ens explica com és el projecte de la Unió Esportiva Olot i parla dels objectius complerts i dels que queden per complir.



Comença una nova temporada i serà la dotzena presidint la Unió Esportiva Olot. Quina valoració fa d'aquests anys?

Bé, aquest és un projecte de llarga durada i de molt esforç i treball. Sempre hem estat pendents dels interessos del club i per fi des de fa un any amb unes instal·lacions dignes, hem pogut donar al club tot el contingut social que volíem. És a dir, el nostre futbol base es completa amb una escola de futbol que fa que qualsevol nano pugui venir a jugar i pagar per aprendre i no per competir. Hem pogut donar d'alta el futbol femení, hi ha dos equips amb una funció social per a membres de famílies amb risc d'exclusió social, que tenen dos anys gratuïts per aprendre a jugar i ensenyar-los els valors de l'esport. I finalment, hem pogut fer una col·laboració amb el CAG (Club Atletisme Garrotxa) per fer un equip de futbol adaptat a les circumstàncies de qualsevol persona que pateixi alguna discapacitat.

Quins han estat els millors moments des que presideix el club?

El millor moment va ser quan vaig entrar a la junta i vaig recollir l'Olot quan ningú volia, ja que el president que hi era en aquell moment estava intentant aguantar el club i ningú l'ajudava. Per tant, estem on som gràcies a la gent que hi havia abans de nosaltres. Llavors, també han estat importants els ascensos a Tercera Divisió, el títol de primer territorial sobretot, el títol de Tercera Divisió i la salvació de l'any passat. L'últim gran moment va ser veure marcar Lluís Aspar dijous passat davant l'Espanyol i veure també com l'equip acabava el partit amb una barreja de juvenils i jugadors del territori.

Com va viure el gol de Barnils que va donar la salvació a l'equip al descompte de l'últim partit de lliga de la temporada passada?

Em va encantar que se celebrés una permanència com si fos un ascens. Aquest va ser un triomf de la humilitat. Va venir tanta gent com si lluitéssim per ser campions. Aquest és el club que volem, en el qual la gent hi sigui en els bons i en els mals moments.

I quins han estat aquests mals moments?

Els moments més delicats són quan dones la baixa a jugadors del futbol base o jugadors que han mostrat un gran compromís amb l'equip. No em va agradar quan va ser baixa en Cesc Soler, en Dani Alonso, en Jordi Freixa, l'Abel Solé o ara en Roger Vidal.

Des que l'Olot va pujar a Segona B la temporada 2013-14 l'objectiu sempre ha estat salvar la categoria. Què creu que li ha faltat a l'Olot fins ara per poder brillar a la divisió de bronze?

No hem buscat mai consolidar-nos a la categoria. Hem buscat sempre dur a terme el nostre projecte. Som un club que tenim un compromís social i no busquem només ser competitius esportivament, sinó que volem tenir una funció social. Volem un club arrelat i compromès i si ens consolidem o no a la categoria és un tema conjuntural.

Quants socis calen per aspirar a ser un dels equips punters de Segona B o, fins i tot, per aspirar a jugar a Segona A?

Ens agradaria arribar als 1.500 socis aquesta temporada i que féssim una bona classificació. Aquests serien uns bons fonaments per aconseguir una marxa ascendent. Estem consolidant un projecte i, si els socis el valoren, anirem amunt. Tindrem més socis, més patrocinadors i podrem aconseguir un 20% més d'ingressos i d'afició.

Quants socis té ara mateix el club?

1.265

I parlant de projectes. L'Olot s'ha reforçat aquest any amb tres jugadors gironins i des del club ja s'ha parlat de fer de l'equip una selecció gironina. Quan i com sorgeix aquesta idea?

Aquesta idea ja sorgeix en l'inici del nostre projecte. Per part meva sorgeix per un tema cultural i familiar. El primer títol que aconsegueix l'Olot a Tercera va ser amb el meu pare dirigint l'equip i ell sempre parlava de juvenils i gent de casa. Tots els membres de la junta ens estimem Olot, la comarca i el país i ens sentim còmodes amb un projecte de gent arrelada al territori, més que no pas buscant talents de fora al màxim preu possible.

Així, jugar amb futbolistes gironins serà des de ja una de les identitats de l'Olot?

Gironins, garrotxins, de comarques de proximitat i dels Països Catalans. De fet, si mires els nostres jugadors veuràs que la gran majoria són de la Garrotxa o de comarques properes. I no és per un tema polític, és per un tema cultural i d'arrelament al territori.

Participa vostè de la presa de decisions a nivell esportiu o li deixa aquesta tasca a Sergi Raset (director esportiu de l'Olot)?

Qui dirigeix esportivament el club és en Sergi Raset, junt amb en Dionís Cros, que és el directiu específic que s'ocupa d'aquesta àrea. Nosaltres tenim diversos directius que s'ocupen de diverses àrees. En Jordi Reyes, de l'àrea de comunicació; en Dionís Cros, del primer equip i en Manel Fernández, junt amb l'Abel Solé, s'ocupen del futbol base.

Amb l'arribada de Raúl Garrido el novembre de l'any passat l'equip va millorar considerablement. Ha trobat l'Olot un tècnic amb el qual construir un projecte sòlid i de llarga durada?

Sí. Nosaltres estem molt còmodes amb en Raúl Garrido. Penso que és un entrenador que és tècnic, tàctic i que ens aporta molt emocionalment. L'entrenador que teníem l'any passat també va fer coses bones, com promocionar jugadors joves, malgrat que no va sumar gaires punts. Potser el que li faltava és aquesta part emocional que sí ens aporta Garrido.

Fa unes setmanes vam saber que s'ampliaria la tribuna de l'Estadi Municipal. Quin és el motiu de l'ampliació?

És un projecte que s'ha endarrerit per unes dificultats administratives alienes a l'ajuntament i a nosaltres, però s'han de fer aquestes petites reformes perquè tenim un estadi molt antic i ha rebut poques aportacions per anar-se mantenint jove.

A part de l'ampliació de la tribuna, hi ha algun altre projecte o objectiu en ment, tant a curt com a llarg termini, per part del club?

Ens agradaria fer alguna obra més a l'estadi i que fos més còmode i agradable per la gent. Estem al final d'una legislatura i els futurs projectes ja es faran a la propera legislatura. Volem que la gent que vingui a l'estadi estigui tan còmode com la gent que va al teatre.