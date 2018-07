El Peralada inicia la pretemporada amb una victòria a Salou davant del Nàstic

El Peralada 2018-2019 es va estrenar ahir amb una victòria en el primer partit de la pretemporada, i ho va fer superant amb solvència tot un Segona Divisió A com és el Nàstic de Tarragona (0-2). Els de Chicho Pèlach que per segon curs consecutiu militaran a la Segona Divisió B, en van fer prou amb un gol de Mouha en el minut 73 i un de Muritala -jugador format a l'Aspire- en el temps afegit (93') per sumar la primera alegria de la pretemporada.

El filial del Girona, farcit de juvenils i jugadors del Girona C, encara amb moltes baixes –alguns jugadors són a Manchester fent la pretemporada a les ordres d'Eusebio Sacristán, altres per lesió i altres encara per arribar– va superar amb molt bona nota el primer test de preparació.

A la primera part, el porter del Peralada va ser determinant, ja que el Nàstic va disposar de diverses ocasions per avançar-se, cosa que no va acabar passant. En canvi, tot sigui dit, el Peralada va saber treure petroli, aprofitant a la perfecció les poques ocasions de perill que va tenir. El segon amistós del Peralada serà dimecres a la tarda, a Riudarenes contra el Reus.