Esther Guerrero i Adel Mechaal, subcampions d'Espanya en 1.500

Adel Mechaal i Esther Guerrero segueixen a l'elit de l'atletisme espanyol, si bé aquesta temporada no n'hauran sortit campions a l'aire lliure. Diferents recorreguts i iguals resultats, medalla de plata per a ambdós atletes que, en principi participaran al proper campionat d'Europa que s'ha de celebrar a Berlín.

La primera a participar ha estat Esther Guerrero que, per primer cop, enllaçava dues jornades consecutives fent el 1.500 metres, prova a la qual s'ha «passat» aquesta campanya després de no trobar rival en els darrers anys a la distància de 800 metres.

Guerrero, conscient que tot i tenir mínima per participar a Berlin no era l'única atleta amb marca i que una bona posició en aquest campionat seria clau per la cita continental, va sortir amb decisió i ocupant els primers llocs, sempre darrere de Marta Pérez. L'atleta del València va anar marcant el ritme, mentre que Guerrero, incansable, aguantava sense cedir ni un sol metre els canvis de la seva rival. De mica en mica es van anar distanciant del grup fins que van quedar soles, jugant-se la victòria a l'últim 200, victòria que va acabar decantant-se per a Pérez, essent la banyolina segona i amb el bitllet per a Berlín a la butxaca.

La següent cursa va ser per a Mechaal, que arribava amb fatiga a aquest campionat després d'haver de recórrer a la cita de Dublín de dijous passat per fer la mínima i participar als 5000 metres a Berlín.

Mechaal, que venia de fer la plata en els 5000 de dissabte, dia que també va córrer la semifinal de 1500 va agafar la responsabilitat de seguir Ignacio Fontes, que s'havia escapat del grup i començava a agafar distàncies. L'esforç extra per frenar aquest intent d'escapada, sumat a les vuit curses que venia de fer en set dies, van impedir al palamosí acabar amb prou forces per fer l'esprint final i va acabar cedint el campionat d'Espanya a Jesús Gómez.

També va aconseguir medalla Tamara del Río, amb un bronze a l'heptatló, després d'aconseguir un total de 5.241 punts, repetint la seva millor classificació en un estatal. Jonathan Romeo, cinquè en els 3.000 obstacles (8:44.12) va quedar fora de l'europeu i Anna Massa va quedar novena al salt amb perxa amb un salt de 3,90 m.