Jordi Adroher es proclama campió d'Europa amb la selecció espanyola

La selecció espanyola d'hoquei sobre patins, vigent campiona del món, va recuperar, quatre anys després, el títol Europeu davant Portugal, a la qual va derrotar (6-3) a la Corunya. El gironí Jordi Adroher (Benfica) i el porter del Barça i veí de Blanes, Sergi Fernández, van tenir un paper destacat en l'equip d'Alejandro Domínguez.

Les aturada de Sergi Fernández van ajornar el primer gol de Portugal fins que als tres minuts Alves va arrencar de mitja pista, i es va plantar sol davant del porter d'Espanya després de desfer-se de dos rivals. La final començava costa amunt per a l'equip espanyol, que va poder encaixar el segon als sis minuts amb un xut dur de Helder Nunes desviat, novament, pel porter del Barça. Del que hauria pogut ser, al que va ser. Espanya es va aixecar amb un tret d'Edu Lamas que va remata Adroher i va superar Angelo Girao.

Ferran Font va marcar el segon gol i els portuguesos van fer un pas endavant. Amb espais, Nil Roca va interceptar la bola, Casanovas va conduir la contra i Lamas, després d'una retallada i un tret imparable, va establir el 3-1 a tres minuts per al descans.

Domínguez va repetir després de la represa l'equip inicial del primer temps, amb l'excepció d'Albert Casanovas en detriment de Pau Bargalló. Espanya es va beneficiar dels dubtes amb les que va sortir del vestidor Portugal per avançar cap al títol continental. Van perdonar un dos contra un Adroher i Alabart, però aquest es va reposar segons després per resoldre una contra de Bargalló (min.32). Els portuguesos van seguir trobant un mur davant de la porteria de la selecció. No va poder fer el mateix Angelo Girao quan Bargalló, beneficiat per una pantalla de Nil Roca, va anotar el cinquè a falta de deu minuts. El partit i el títol ja estaven decidits.