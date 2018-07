La Supercopa d'Espanya entre Barça i Sevilla es jugarà a Tànger el 12 d'agost

La Reial Federació Espanyola de Futbol va anunciar ahir que al propera Supercopa d'Espanya, entre el Barcelona i el Sevilla que ara entrena Pablo Machín es disputarà a partit únic el proper diumenge 12 d'agost. L'escenari escollit per la disputa del primer títol de la temporada és l'Stade Ibn Battouta de la ciutat marroquina de Tànger, després que la FIFA hagi donat permís a l'acord obtingut entre totes les institucions del futbol espanyol.

Tot i la polèmica generada en l'entorn sevillista per aquest format de competició i per l'elecció d'un estadi fora del territori espanyol, l'entitat que presideix Luis Rubiales va confrimar que ja deixaven estar l'opció del doble partit i el beneplàcit a jugar al Marroc, una final que es jugarà a les 22.00.

L'estadi on es jugarà el partit, segons va recordar la RFEF en una nota de premsa «és una de les modernes instal·lacions del Marroc i compta amb una capacitat per a 45.000 espectadors». Aquest estadi es va construir amb motiu de la Copa d'Àfrica que el Marroc havia d'acollir el 2015, però que va canviar la seu a última hora perquè els marroquins no volien acolllir les seleccions provinents de països amb presència del virus de l'èbola i es va acabar disputant a Guinea Equatorial. Es va inaugurar amb un partit entre el Raja Casablanca i l'Atlètic de Madrid.

El Barça disposarà de 6.000 entrades per repartir entre els seus socis, als quals oferirà dues maneres d'arribar a la seu de la final. D'una banda s'hi podrà anar amb ferri des d'Algesires o Tarifa, o també es podrà optar per anar-hi en avió des de la Ciutat Comtal, segons va informar el club.