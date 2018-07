Aguantant en el Tour ha recollit 130.000 dòlars per refer un velòdrom

Lawson Craddock vol acabar, o intentar-ho, el Tour de França per l'orgull dels professionals d'un esport acostumats a les situacions dures, però, més enllà d'arribar a París, el ciclista nord-americà també està aprofitant el ressò mediàtic de la seva història per recaptar diners per a la reconstrucció d'un velòdrom a Houston. «Com a motivació addicional, he decidit donar 100 dòlars a la Greater Houston Cycling Foundation per cada etapa que aconsegueixo acabar, però realment m'ha sorprès la quantitat de persones que també han fet una donació; ha estat aclaparador i extremadament motivador per continuar aquesta carrera», explica Cradddock sobre uns diners que es destinaran a reconstruir el velòdrom Alkek, a Houston, on ell es va «enamorar del ciclisme» i que va resultar danyat per l'huracà Harvey el mes de setembre de l'any passat. Amb les aportacions de Lawson Craddock, 100 dòlars per cada etapa que ha acabat després de la caiguda, s'haurien recaptat 1.500 dòlars. Però amb les donacions a través de la campanya de micromecenatge oberta pel ciclista, la quantitat ja supera els 130.000 dòlars en quinze dies.