Resistint (i donant exemple) des de l'últim lloc

El passat 7 de juliol, en la primera etapa del Tour de França, el nord-americà Lawson Craddock va anar per terra quan encara faltaven més de 100 quilòmetres per a l'arribada a Fontenay-le-Comte. Craddock, un dels molts ciclistes professionals que viu bona part de l'any a Girona, es va desequilibrar en passar per sobre d'un bidó d'aigua en el moment de l'avituallament. El dany més evident: una cella oberta i molta sang regalimant cara avall; el més preocupant: fractura de l'omòplat. Però Lawson Craddock no va somiar durant anys amb córrer el Tour com per plegar el primer dia en la que tot just és la segona participació en la ronda francesa. Va arribar a Fontenay-le-Compte a 8 minuts del guanyador, el colombià Fernando Gaviria. L'últim, però seguia en cursa. Molts dubtaven que l'endemà o dies després, quan hi havia la contrarellotge per equips, Craddock comencés l'etapa. S'equivocaven. Avui, després de la jornada de descans d'ahir a Carcassona, el ciclista de l'Education First nord-americà, una estructura lligada des de fa anys a Girona amb denominacions com Cannondale o Garmin, afrontarà la primera etapa pirinenca que acaba a Bagnères-de-Luchon. Ho farà en la posició 150 de la general, l'última, a gairebé tres hores del líder, Geraint Thomas (2:54:14).

El mateix dia de la caiguda, les xarxes socials van viralitzar un fotomuntatge amb un imatge de Lawson Craddock amb la cara ensangonada i una altra del brasiler Neymar rebolcant-se per terra després d'una falta, o no, d'un rival en el Mundial. Craddock va retuitejar les dues imatges responent que «la direferència és que Neymar ja està volant cap a casa». Bèlgica havia deixat fora Brasil del Mundial, però una fractura a l'omòplat no el deixava a ell sense Tour de França. Almenys, de moment. El ciclista nord-americà va seguir per ajudar, fins a on va poder, els seus companys a la contrarellotge per equips i després ha aguantat, o més aviat ha patit, el pas pels Alps. El líder de l'Education First, el segon classificat en el Tour del 2017 Rigoberto Urán, va haver d'abandonar abans de l'etapa Alpe-d'Huez però Lawson Craddock continua. Ha superat els Alps i, no menys dur, l'etapa que acabava a Roubaix. «Les etapes amb llambordes en el Tour són delirants, un meravellós infern. Al final de l'etapa, definitivament el meu cos havia rebut una pallissa i realment jo ho havia sentit una mica així», explicava Craddock als mitjans nord-americans sobre un Tour que intentarà acabar per pur orgull i ara, també, amb la motivació extra d'haver aprofitat l'atenció mediàtica que rep per engegar una campanya de recollida de fons per reconstruir un velòdrom a Houston malmès per un huracà el passat setembre: «jo dono 100 dòlars per cada etapa que acabo, però la resposta de la gent que també vol fer donacions és extremadament motivadora». Ja ha reunit més de 130.000 dòlars.