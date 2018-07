La Fiscalia vol reobrir el cas de trasplantament de fetge d'Eric Abidal

La Fiscalia ha sol·licitat reobrir la investigació del trasplantament de fetge de l'exjugador i actual secretari tècnic del Barça Éric Abidal, després de presentar un escrit al Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona. En un comunicat, la Fiscalia ha detallat que el 20 de juliol va presentar l'escrit «per escanejar les diferències trobades fins avui dia en la diversa documentació» de la causa. També ha assenyalat que busca «determinar amb exactitud la identitat del donant», que segons Abidal va ser un cosí seu, Gerard, resident a França.

El cas, que investigava la presumpta compra d'un fetge per a Abidal per part de l'expresident blaugrana Sandro Rosell, va ser arxivat pel jutge a principis d'any. El Jutjat va rebre una inhibició per part de l'Audiència Nacional en relació al cas i els seus investigadors «no van permetre definir ni il·lícit penal ni el suposat autor o autors», per la qual cosa es va arxivar, malgrat que ara la Fiscalia sol·licita reobrir-lo. El trasplantament d'Abidal va realitzar-se l'any 2012 per la via pública a l'hospital Clínic de Barcelona.



Douglas al Sivasspor

El Barça i l'equip turc han arribat a un acord per la cessió de Douglas fins a final de temporada. El lateral dret brasiler, que no compta per a Ernesto Valverde, tornarà a jugar cedit en un altre equip després de passar per l'Sporting de Gijón i el Benfica. Douglas va fitxar pels blaugrana l'estiu del 2014, procedent del Sao Paulo, i des de llavors només ha disputat un total de vuit partits amb el primer equip del Barça.