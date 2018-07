El Barça fitxa l'extrem brasiler Malcom per 41 milions d'euros

Era un secret a veus. Finalment, l'anunci de Malcom Filipe Silva da Oliveira com a nou jugador del Barcelona ja és oficial. El jugador del Girondins de Bordeus va arribar ahir a la capital catalana per fer-se la foto amb l'escut i convertir-se en el tercer fitxatge per a la temporada 2018-19, després d'Arthur Melo i Clément Lenglet. L'extrem brasiler va arribar a un acord amb el Barça i signarà per cinc temporades, fins al curs 2022-23. L'operació s'ha tancat per uns 41 milions d'euros més 1 milió en variables.

Malcom estava a punt de fitxar per la Roma, que ja ho tenia tot fet amb els francesos, però amb l'últim interès del Barça tot hauria quedat paralizat. El director esportiu del club italià, Monchi, va tancar un acord amb el Girondins per 32 milions més quatre en variables, que ara ha quedat en va. Segons va informar RAC1, els agents del jugador van canviar el destí del seu vol per posar rumb cap a Barcelona, on acaben de tancar l'operació amb la directiva del Camp Nou. L'extrem brasiler passarà avui les proves mèdiques i s'incorporarà directament amb la resta de l'equip a la gira pels Estats Units que van iniciar ahir a la tarda. S'hi estaran fins a principis d'agost.

El futbolista, de 21 anys, va causar sensació amb el Gironidins en les últimes temporades de la Ligue 1, la primera divisió francesa, i s'incorpora al Barça per reforçar l'atac de l'equip de Valverde. Segons el club, «destaca per ser un futbolista amb molt control de pilota i poder d'associació». Malcom va formar-se a la base del Corinthians i l'any 2014 va debutar amb el primer equip.Un any més tard va proclamar-se campió del Brasileirao sota les ordres de Tite i va despertar l'interès del club francès, que el va fitxar. Amb el Gironidins ha disputat 96 partits en els quals ha marcat un total de 23 gols i ha repartit 13 asistències.



La reacció a Itàlia

L'operació d'última hora del Barça no ha agradat als italians, que esperaven l'arribada del jugador impacients després que la Roma i el Girondins ho haguessin fet oficial. Dilluns a la nit, desenes d'aficionats esperaven a l'aeroport de la capital italiana el que havia de ser el nou jugador de la Roma. En veure que no arribava, tot van ser cares llargues i decepció.