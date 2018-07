Un derbi gironí d'estiu

Pep Chaverría ha canviat Figueres per Olot, aquest estiu.

Aquest vespre, a dos quarts de nou, l'estadi Vilatenim serà l'escenari d'un derbi gironí que ja és un clàssic de les pretemporades d'estiu, el Figueres-Olot. El conjunt olotí ha disputat ja dos amistosos en aquesta pretemporada. El primer el van jugar dijous passat contra l'Espanyol. Els garrotxins van perdre 1-2, tot i que van deixar bones sensacions i es van avançar en el marcador gràcies al gol del juvenil Lluís Aspar. El segon partit el van disputar dissabte a L'Escala i van guanyar 0-3 amb gols d'Alan Baró, Marc Pagès i Héctor Simón.

Per altra banda, l'equip de Joan Esteve va jugar dissabte el seu primer amistós de la pretemporada. Els figuerencs es van enfrontar al Palamós de Javi Salamero. El conjunt groc-i-blau es va imposar 1 a 0 al Figueres gràcies a un gol matiner de Pepu Soler. Per part dels figuerencs, es van estrenar alguns dels nous fitxatges com el porter Àlex Campos (Palamós), els defenses Dan Coll (Manlleu) i Eduard Subirana (Palamós), els migcampistes Marc Gelmà (Palamós), Èric Vilanova (Pobla de Mafumet) i Carles Tena (Europa) i el davanter Álvaro Fernández (Granollers). En les últimes hores la Unió Esportiva Figueres ha fitxat també l'atacant de 21 anys Iván Murillo, procedent del Manchego.

Aquest derbi serà un partit especial per al jove de 20 anys, Pep Chavarría, jugador de la Unió Esportiva Olot que s'ha format al Figueres, club durant el qual ha estat els últims 11 anys fins a signar aquest estiu per al conjunt olotí.