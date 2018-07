Marc Carbó: «A Llagostera sempre m'han tractat bé, és un club familiar»

El migcampista Marc Carbó es desvincula del Llagostera i seguirà competint a Segona B amb el Badalona, pel qual acaba de fitxar. Abans de marxar però, el saltenc ha volgut acomiadar-se del club blaugrana tot recordant la temporada, amb descens inclòs, que han passat plegats: «He tingut una experiència positiva com a futbolista. El fet d'haver baixat m'ajudarà a madurar i ser més fort de cara al futur». Tot i començar la pretemporada amb els d'Oriol Alsina, Carbó ha optat per «seguir jugant a Segona B» i desenvolupar-se «com a jugador com vull». El futbolista ha jugat un total de 35 partits amb el Llagostera la temporada passada i explica que se'n va satisfet. «M'emporto una molt bona impressió del club. Tot és molt proper i molt familiar. Els entrenadors, directius... Sempre estan pendents de tu per si tens qualsevol problema. El tracte ha estat molt bo», detalla. A més, destaca la pinya que hi ha a la plantilla: «He tingut molt bona relació amb els companys. M'emporto un bon record».El jugador, de 24 anys, que ha jugat a les files del Girona i del Peralada, no descarta tornar al Llagostera en un futur. «Mai se sap que pot passar amb el temps. Aquí he estat molt a gust. Espero que ens puguem tornar a trobar i compartir bons moments una altra vegada», assegura Carbó. Per part del Llagostera, el club assegura que «no li pot estar més agraït per haver posat la seva entrega i qualitat al servei de l'escut».



La pretemporada

Mentrestant, el Llagostera continua amb la tercera setmana d'entrenaments per encarar el retorn a la Tercera Divisió amb les millors sensacions. Aquest diumenge els d'Oriol Alsina s'enfrontaran a domicili al Granollers en la primera eliminatòria de la Copa Catalunya absoluta. El partit representarà la primera prova dels gironins que encara no han jugat cap amistós.