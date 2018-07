El Palamós disputarà a les vuit del vespre al Nou Estadi Municipal el segon partit amistós contra el Sabadell, un rival que competeix a la Segona Divisió B. Els homes de Javi Salamero van guanyar per la mínima (1-0) al Figueres en el derbi empordanès, el primer per als dos conjunts. El partit amb l'Europa del dia 28 queda anul·lat per la Copa Catalunya.