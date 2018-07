Les tres medalles i els dos rècords d'Espanya no homologables de l'americà Lachland Reed (GEiEG)

Lachland Reed va arribar a Girona fa dos anys al costat de les seves dues germanes petites, de la seva mare i de la parella d'aquesta, el ciclista professional Wouter Wipper (llavors al Cannondale i ara al Rompot holandès). Poc després d'aterrar a Girona, la mare es va interessar per saber si a la ciutat hi havia un club de natació perquè el seu fill gran, en Lachalnd, tenia facilitat per la natació. I la veritat és que el noi neda bé. Entrenant-se al GEiEG amb Gerard Dalmau, Lachland Reed aviat va demostrar que tenia talent per a la natació. La millor demostració ha estat aquest cap de setmana, quan Reed ha estat una de les grans sensacions del Campionat d'Espanya aleví que s'ha disputat al CN Sabadell, en què el nedador del GEiEG, que ara té 13 anys, s'ha emportat dues medalles d'or, 100 i 200 metres braça, a més de la de bronze en la prova de 400 metres lliures.

Les victòries de Lachland Reed en les dues proves de braça van arribar amb dues grans marques (1:10.44 en els 100 metres, i 2:33.13 en els 200) que són rècord d'Espanya de la seva edat (13 anys). Dos rècords, però, que no seran homologats perquè tot i viure a Girona i competir amb el GEiEG, Reed no pot tenir un rècord estatal en ser de nacionalitat nord-americana i no disposar de passaport espanyol. Rècords a banda, l'actuació de Lachland Reed a Sabadell s'ajunta amb les darreres actuacions de Txell Font en els estatals júniors, campiona d'Espanya en papallona dos anys seguits, per demostrar la bona feina que s'està fent a la secció de natació del GEiEG.