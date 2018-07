El Barça titlla de cinisme que es critiqui el viatge del femení en turista i ho atribueix a «un problema logístic»

El FC Barcelona ha titllat de "cinisme" que en alguns àmbits s'hagi criticat el club perquè en el viatge de gira pels Estats Units el primer equip masculí hagi viatjat a primera i el femení ho hagi fet en classe turista. Així de contundent s'ha expressat la directiva encarregada del futbol femení, Maria Teixidor, qui en una carta ha carregat contra les veus que han criticat aquesta separació, que el club l'ha atribuït a "un problema logístic".

El portaveu de la junta directiva, Josep Vives, ha explicat que quan es va contractar el xàrter per viatjar als Estats Units "no s'havia tingut en compte fer una gira mixta" i per això ha justificat que les jugadores hagin hagut de viatjar a la part posterior, mentre que l'equip masculí ho hagi fet a la part davantera.

"Per als vols entre ciutats americanes ja s'ha tingut en compte aquesta situació, i tots viatjaran en seients de primera", ha afegit Vives, qui en el torn de preguntes davant els informadors a la sala de premsa del Camp Nou ha lamentat "aquesta polèmica" perquè creu que el que esperava el Barcelona "és que es posés en valor el que està fent el club pel futbol femení".

"Lamentem que hi hagi hagut una polèmica sobre una qüestió que ens sembla molt més senzilla d'entendre", ha afegit Vives, qui ha subratllat: "El que ha passat aquí és que primer algú ha disparat i després ha preguntat".

Sobre aquesta situació, Vives ha llegit una carta remesa des dels Estats Units per part de la directiva responsable del femení, el contingut de la qual és el següent: "Des dels Estats Units, en femení. A tots aquells que aquests dies es dediquen a criticar les condicions del viatge del femení, vull dir-los que no s'assabenten que el Barcelona fa viatjar les seves jugadores amb els seus jugadors perquè en un futur pròxim elles puguin viatjar en 'business' en el seu propi vol".

"Serà el dia en el qual podran parlar d'igualtat, perquè el futbol femení podrà ocupar els mitjans, l'espai equivalent al que dediquen al masculí. Ompliran portades, que convocaran masses als estadis i que aquestes acostaran els patrocinadors i que generaran ingressos perquè elles cobrin els mateixos salaris que els seus companys i que obligaran les marques a patrocinar-les amb els mateixos imports", continua l'escrit de Teixidor.

"Serà el dia en el qual els organitzadors d'esdeveniments destinaran els mateixos recursos que per als esdeveniments masculins. Que les federacions igualaran les primes i els premis a homes i dones. Fins que no arribi aquest dia, suficient és reconèixer l'esforç que aquest club, pioner en tantes coses, fa per l'esport femení. Un món nou es construeix sumant i remant en la mateixa direcció. Mentrestant, menys cinisme", conclou la missiva de Teixidor llegida per Vives davant els mitjans al Camp Nou.